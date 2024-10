Elezioni regionali, Centro Democratico schiera Maria Grazia Bartolomei nella lista del Pd (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Cesena, oltre a Francesca Lucchi e a Massimo Bulbi, a sostenere l'elezione di Michele De Pascale a presidente della Regione per il Pd, ci sarà anche un terzo candidato: Maria Grazia Bartolomei di Centro Democratico. A ufficializzare la sua chiamata all'interno della lista dem sono stati la Cesenatoday.it - Elezioni regionali, Centro Democratico schiera Maria Grazia Bartolomei nella lista del Pd Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) A Cesena, oltre a Francesca Lucchi e a Massimo Bulbi, a sostenere l'elezione di Michele De Pascale a presidente della Regione per il Pd, ci sarà anche un terzo candidato:di. A ufficializzare la sua chiamata all'interno delladem sono stati la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La politica piange Aurelio Giammoretti - storico volto del centrosinistra e simbolo del fare democratico - Addio a Aurelio Giammoretti, signore della politica pescarese e convinto sostenitore della democrazia come valore e come metodo per la reale crescita della comunità che per molti di coloro che oggi lo piangono è stato un vero e proprio “padre” politico. Aveva 82 anni. Esponente del Partito... (Ilpescara.it)

Von der Leyen : centro democratico regga - "Rifletteremo su nuovi modi per la lotta alle migrazioni illegali", afferma von der Leyen. . Così von der Leyen, candidata alla presidenza della nuova Commissione Ue. "Serve una Ue forte. "Non accetterò che gli estremismi distruggano l'Europa". Il destino dipende da noi" Sostegno all'Ucraina finché necessario. (Televideo.rai.it)

Von der Leyen - 'essenziale che il centro democratico regga' - Ma se questo centro deve reggere, deve essere all'altezza delle preoccupazioni e delle sfide che i cittadini devono affrontare", si legge ancora. Una scelta per far prevalere gli estremisti e gli acquiescenti. . La scelta di affrontare da soli il mondo incerto che ci circonda. "La scelta migliore è l'Europa", sottolinea la presidente della Commissione designata. (Quotidiano.net)