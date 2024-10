È l’arredo Made in Italy che fa innamorare il mondo (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Atelier Nieri” dal 1929 produce divani: pezzi unici, espressione di originalità e contemporaneità, prodotti artigianali paragonabili a delle opere d’arte. A Quarrata, in Toscana, in occasione dell’apertura del nuovo store sono stati accolti tanti ospiti d’eccezione tra cui Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Gf su Canale 5, con il quale il brand ha avviato una prestigiosa collaborazione. “Apprezzo di questi prodotti la qualità e l’eleganza, frutto di un lavoro artigianale che si unisce all’innovazione”, ha detto con entusiasmo Signorini. Tra gli imprenditori e i rappresentanti istituzionali presenti vi erano anche la showgirl Matilde Brandi, l’attrice Cecilia Capriotti e l’ex calciatore Giovanni Galli. 361magazine.com - È l’arredo Made in Italy che fa innamorare il mondo Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Atelier Nieri” dal 1929 produce divani: pezzi unici, espressione di originalità e contemporaneità, prodotti artigianali paragonabili a delle opere d’arte. A Quarrata, in Toscana, in occasione dell’apertura del nuovo store sono stati accolti tanti ospiti d’eccezione tra cui Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Gf su Canale 5, con il quale il brand ha avviato una prestigiosa collaborazione. “Apprezzo di questi prodotti la qualità e l’eleganza, frutto di un lavoro artigianale che si unisce all’innovazione”, ha detto con entusiasmo Signorini. Tra gli imprenditori e i rappresentanti istituzionali presenti vi erano anche la showgirl Matilde Brandi, l’attrice Cecilia Capriotti e l’ex calciatore Giovanni Galli.

