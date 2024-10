Diciannove mesi consecutivi di calo per l’industria In agosto - 32% a picco auto meccanica e abbigliamento

Diciannove mesi consecutivi di calo per l’industria. In agosto (- 3,2%) a picco auto, meccanica e abbigliamento (Di giovedì 10 ottobre 2024) Diciannovesimo mese consecutivo di calo per la produzione industriale italiana. In agosto la flessione rispetto all’anno prima è stata del 3,2%. Lieve incremento su luglio 2024 (+ 0,1%). Lo comunica l’Istat che segnala come “La riduzione su base annua registrata ad agosto interessa quasi tutti i principali raggruppamenti di industrie, ad esclusione dell’energia”. Di nuovo l’auto ad affossare il dato complessivo, sebbene cali consistenti si registrino pure in altri comparti. La voce mezzi di trasporto segna un – 14,2% nel confronto con agosto 2023. Molto male anche la meccanica, il cuore della manifattura italiana, che registra una flessione dell’11,6%. calo a doppia cifra pure per il tessile e abbigliamento (- 10,8%) e per la siderurgia (- 10,1%). Tra i pochi comparti in positivo ci sono l’industria alimentare (+ 1,7%), la chimica (+ 5,2%) e il legno-carta (+ 1,1%). Ilfattoquotidiano.it - Diciannove mesi consecutivi di calo per l’industria. In agosto (- 3,2%) a picco auto, meccanica e abbigliamento Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)simo mese consecutivo diper la produzione industriale italiana. Inla flessione rispetto all’anno prima è stata del 3,2%. Lieve incremento su luglio 2024 (+ 0,1%). Lo comunica l’Istat che segnala come “La riduzione su base annua registrata adinteressa quasi tutti i principali raggruppamenti di industrie, ad esclusione dell’energia”. Di nuovo l’ad affossare il dato complessivo, sebbene cali consistenti si registrino pure in altri comparti. La voce mezzi di trasporto segna un – 14,2% nel confronto con2023. Molto male anche la, il cuore della manifattura italiana, che registra una flessione dell’11,6%.a doppia cifra pure per il tessile e(- 10,8%) e per la siderurgia (- 10,1%). Tra i pochi comparti in positivo ci sonoalimentare (+ 1,7%), la chimica (+ 5,2%) e il legno-carta (+ 1,1%).

Ad agosto prestiti in calo - tassi sui mutui al 4 - 1% - (ITALPRESS). I prestiti alle famiglie si sono ridotti dello 0,6% sui dodici mesi (come nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie si sono ridotti del 3,5% (-3,9% nel mese precedente). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,0% (1,1% a luglio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 12,5% (13,3% in luglio).

Bankitalia - ad agosto prosegue calo dei prestiti - -1 - 5% - I depositi del settore privato sono aumentati del 2,0 per cento (1,1 per cento a luglio); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 12,5 per cento (13,3 in luglio). Non si arresta, ad agosto, il calo dei prestiti bancari. Secondo quanto comunica la Banca d'Italia sono scesi dell'1,5% contro il -1,6% di luglio.

