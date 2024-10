Liberoquotidiano.it - Conti spiati: Renzi, 'solidarietà a Meloni ma tace quando succede a suoi avversari'

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Spiavano icorrenti delle sorelle. E di tante altre persone, dicono settemila. Giustamente la Premier si indigna e io le offro la mia: non è giusto bucare illegalmente un conto corrente o addirittura pubblicarlo illegalmente sui quotidiani. Mi dispiace che lasi accorga di queste cose soloriguardano lei e taccia invececolpiscono ipolitici. Ma io sono fiero di essere diverso da lei e dunque condanno sempre le violazioni della privacy e della corrispondenza". Così Matteosui social. "Quello che forse non è ancora chiaro è che le informazioni digitali che abbiamo sul telefono, sulle applicazioni bancarie, sulle email sono informazioni da proteggere con la massima cura contro le illecite iniziative di singoli e anche di istituzioni non autorizzate".