Colleferro. Gratta un "Maxi Miliardario" da 20 euro e vince 50mila euro. È accaduto stamane presso la Tabaccheria Iamunno. A vincere è stata probabilmente una pensionata… (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cronache Cittadine Colleferro – Ancora una sorprendete vincita al Gratta e Vinci questa mattina presso la Tabaccheria Iamunno a Colleferro in Via

Colleferro - compra un gratta e vinci e si porta a casa 50 mila euro - La fortuna torna a baciare Colleferro e lo fa tornando nella stesso posto dove sedici anni fa fu vinta la bella cifra di 500 mila euro e sei anni fa quella di 300 mila. Questa volta sono 50 mila gli euro vinti che comunque daranno un bel sollievo alla vincitrice. Questa mattina, infatti... (Frosinonetoday.it)

