Ilfoglio.it - Cicalone torna a Termini. Stavolta per presentare il suo libro: "La politica? Valuterò"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Simoneto a. Questa volta però non per registrare uno “degli oltre cento video” con cui il pugile youtuber ha raccontato non solo il degrado, ma anche gli straordinari abitanti della stazione romana con il suo format “Scuola di botte”.presenta un. “Quartieri criminali”, agile volume edito De Agostini che raccoglie alcune delle storie più belle e talvolta struggenti raccolte durante la registrazione dei video nei tanti quartieri difficili della capitale. Bicipiti ipertrofici, doppi tagli, tatuaggi. La situazione nella piccola e strapiena saletta al primo piano della libreria Borri Books, proprio al centro della stazione, è certamente inedita. Una comunità di pugili in libreria.