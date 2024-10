C'è la "Cometa del Secolo" in Trentino: quando si vedrà (Di giovedì 10 ottobre 2024) La chiamano la “Cometa del Secolo” e, in questi giorni, sarà possibile vederla anche sui cieli del Trentino: si tratta di C 2023/A3 Tsuchinshan Atlas, ovvero la prima grande Cometa del Ventunesimo Secolo visibile nell’emisfero boreale. L’ultimo evento simile risale a quasi trent’anni fa, con la Trentotoday.it - C'è la "Cometa del Secolo" in Trentino: quando si vedrà Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La chiamano la “del” e, in questi giorni, sarà possibile vederla anche sui cieli del: si tratta di C 2023/A3 Tsuchinshan Atlas, ovvero la prima grandedel Ventunesimovisibile nell’emisfero boreale. L’ultimo evento simile risale a quasi trent’anni fa, con la

