Bignami (Siaarti): "Da IA a smart-watch, terapie intensive sempre più hi-tech" (Di giovedì 10 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Dall'Intelligenza artificiale all'utilizzo di smart-watch, dalla telemedicina ai dispositivi indossabili. Le nostre terapie intensive sono sempre più hi-tech.

Bignami (Siaarti) : "Da IA a smart-watch - terapie intensive sempre più hi-tech" - Noi identifichiamo precocemente un paziente con una specifica diagnosi e riusciamo a proporre il trattamento giusto per quel paziente in quel momento". "Un'altra cosa molto interessante nella fase perioperatoria", periodo che va dall'ingresso del paziente in sala operatoria fino al suo trasferimento in sala risveglio, "è la possibilità di unire l'intelligenza artificiale, per esempio, ai ... (Iltempo.it)