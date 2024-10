Aumento delle imprese giovanili attive nel territorio (Di giovedì 10 ottobre 2024) Aumento delle imprese giovanili attive nel territorio Romagna – Forlì-Cesena e Rimini a fine giugno 2024, secondo quanto rilevato dai dati Infocamere-Movimprese ed elaborato dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Trend leggermente positivo anche a livello Riminitoday.it - Aumento delle imprese giovanili attive nel territorio Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)nelRomagna – Forlì-Cesena e Rimini a fine giugno 2024, secondo quanto rilevato dai dati Infocamere-Moved elaborato dall’Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna. Trend leggermente positivo anche a livello

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra 2025 - spending review o aumento delle tasse. Giorgetti : “Chiederemo sacrifici a tutti : privati - imprese e pubblica amministrazione” - L'articolo Manovra 2025, spending review o aumento delle tasse. Giorgetti: “Chiederemo sacrifici a tutti: privati, imprese e pubblica amministrazione” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. Il governo Meloni si trova di fronte a un bivio in vista della prossima manovra: tagliare le spese o aumentare le tasse? Questa è la domanda posta dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ... (Orizzontescuola.it)

Istat - fiducia di consumatori e imprese in aumento a settembre : recuperano i servizi - “Per tale motivo riteniamo essenziale in questo momento prestare la massima attenzione all’andamento dei prezzi al dettaglio e delle tariffe, intervenendo con tempestività in caso di rialzi e andamenti anomali” conclude l’associazione nel comunicato. Si registra una fiducia in crescita, invece, soltanto per quanto riguarda la grande distribuzione nel commercio al dettaglio, comunque in salita ... (Quifinanza.it)

Costruzioni - nel secondo trimestre fatturato in lieve aumento per le imprese piacentine. Stabile l’artigianato - Nel secondo trimestre 2024 il fatturato del settore delle costruzioni evidenzia a Piacenza una variazione tendenziale di lieve crescita; un +0,3%, sostanzialmente in linea con il dato regionale, che evidenzia un aumento dello 0,4%. I dati sono evidenziati dall'indagine dell'ufficio Studi della... (Ilpiacenza.it)