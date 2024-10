Puntomagazine.it - Attacco nei pressi degli uffici di Elbit Systems a Goteborg: un adolescente arrestato

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Undopo l’a un’azienda di difesa israeliana, scatta una vasta operazione di polizia a, Svezia – Un episodio di violenza ha scosso la tranquilla periferia di, dove nella giornata di ieri sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco neidella, un’azienda israeliana specializzata in alta tecnologia nel settore della difesa. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita durante l’incidente. La situazione ha immediatamente attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno attivato una vasta operazione di polizia. Diversi veicoli e un elicottero sono stati mobilitati per garantire la sicurezza dell’area e indagare sull’accaduto. L’operazione è ancora in corso, con gli agenti impegnati a raccogliere prove e a ricostruire la dinamica dei fatti.