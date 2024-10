Ascolti tv del 9 ottobre, Marco Giallini su Rai 1 o Gerry Scotti su Canale 5 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Marco Giallini è tornato sulla Rai, ma non con Rocco Schiavone. Il primo Canale della tv di Stato ha infatti trasmesso il film Il principe di Roma. Mentre su Canale 5 Gerry Scotti ha debuttato con la seconda stagione di Io Canto Generation. Il principe di Roma, in prima visione su Rai 1, è ambientato a Roma nel 1829. Bartolomeo Proietti è un uomo facoltoso di umili origini. Divenuto un ricco possidente, è intenzionato a ottenere il titolo nobiliare di principe, pianificando le nozze con la figlia del principe Accoramboni. Avaro, spregiudicato e apparentemente insensibile, quando si trova sul punto di pagare la dote per il matrimonio, viene assalito in sogno da tre visioni: Beatrice Cenci, Giordano Bruno e papa Alessandro VI. Nel cast, oltre a Marco Giallini, uno straordinario Filippo Timi nei panni del filosofo di Nola. Dilei.it - Ascolti tv del 9 ottobre, Marco Giallini su Rai 1 o Gerry Scotti su Canale 5 Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è tornato sulla Rai, ma non con Rocco Schiavone. Il primodella tv di Stato ha infatti trasmesso il film Il principe di Roma. Mentre suha debuttato con la seconda stagione di Io Canto Generation. Il principe di Roma, in prima visione su Rai 1, è ambientato a Roma nel 1829. Bartolomeo Proietti è un uomo facoltoso di umili origini. Divenuto un ricco possidente, è intenzionato a ottenere il titolo nobiliare di principe, pianificando le nozze con la figlia del principe Accoramboni. Avaro, spregiudicato e apparentemente insensibile, quando si trova sul punto di pagare la dote per il matrimonio, viene assalito in sogno da tre visioni: Beatrice Cenci, Giordano Bruno e papa Alessandro VI. Nel cast, oltre a, uno straordinario Filippo Timi nei panni del filosofo di Nola.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il giallo della saracinesca : "Non fu aperta in tempo". Un esposto contro il Consorzio di Bonifica - Per Claudio Miccoli non fu alzata tempestivamente e ciò causò l’inondazione di Ronco e Montone negli abitati di San Pietro in Trento, Roncalceci e Ghibullo. (ilrestodelcarlino.it)

Ultime ore di Festa delle Offerte Prime: ecco gli sconti migliori di oggi, 9 ottobre - Questi sono i prodotti tech più scontati di oggi, 9 ottobre 2024, della Festa delle Offerte Prime. Qui trovi la selezione con tutti i dettagli e i link. (tuttotech.net)

Rapita e abusata a 13 anni da una rete di pedofili. Il rapimento e l'omicidio di Maria Teresa Novara: un incubo lungo otto mesi - Dalla prigionia nella cascina della Barbisa alla morte per asfissia: una giustizia mai pienamente compiuta e le ombre che ancora avvolgono il caso ... (giornalelavoce.it)