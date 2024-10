Panorama.it - Arriva Iluma i Prime, l’evoluzione tecnologica di Iqos

(Di giovedì 10 ottobre 2024) «Il miglior modo per predire il futuro è inventarlo». Si chiude così, con questa frase ripetuta sul palco e proiettata a lettere giganti su un megaschermo, la conferenza stampa di lancio di, l’ultima evoluzione di, il dispositivo privo di combustione che ha inaugurato un genere, ha lanciato una categoria, tracciato una traiettoria. Per l'appunto, ha inventato un futuro: quello senza fumo. Un domani in cui le sigarette non saranno più vendute, diventeranno un tratto culturale tramontato, «un pezzo da museo», per riprendere l’espressione evocata durante l’evento all’Alcatraz di Milano. La città scelta per il lancio non è casuale: proprio dieci anni fa, nel capoluogo lombardo e in contemporanea con il Giappone,debuttava sul mercato italiano e globale. Dava al pubblico un’alternativa credibile alla liturgia della sigaretta tradizionale.