Movieplayer.it - Amici: Valerio Scanu spiega com'è cambiato il talent: "Noi dovevamo essere "vergini", oggi già famosi"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In una recente intervistaha raccontato il suo punto di vista sui meccanismi dell'industria musicale die come èanche il mondo deishow, in special modo quello di "". Da oltre vent'anni è uno dei programmi più seguiti delle reti Mediaset. Uno dei pochi che ha seguito le mode del momento senza perdere la sua identità, ed è l'unico che ha sempre cercato di spingere i giovani nel molto (difficile) mondo della danza e della musica., il reality show condotto da Maria de Filippi è da poco tornato in tv con la nuova classe di studenti che, come tutti gli anni, studiano e si mettono in gioco per raggiungere l'obbiettivo del serale. In passato, tante stelle della musica disi sono sedute tra i banchi di