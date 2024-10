Alluvioni, Cia Romagna in assemblea: "Nel 2023 danni all'agricoltura per 912 milioni, servono più aiuti" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cia Romagna si è riunita martedì sera in assemblea per illustrare la complessità dei meccanismi per accedere ai provvedimenti previsti fino a ora per chiedere i ristori per Alluvioni e frane del 2023. Questa è stata l’occasione per presentare lo stato dell’arte, per quanto attiene a Cia Romagna Ravennatoday.it - Alluvioni, Cia Romagna in assemblea: "Nel 2023 danni all'agricoltura per 912 milioni, servono più aiuti" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ciasi è riunita martedì sera inper illustrare la complessità dei meccanismi per accedere ai provvedimenti previsti fino a ora per chiedere i ristori pere frane del. Questa è stata l’occasione per presentare lo stato dell’arte, per quanto attiene a Cia

Ok finale dal Parlamento Ue a 446 milioni per le alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana - L’assistenza coprirà parte dei costi delle operazioni di emergenza e di recupero, tra cui la riparazione delle infrastrutture danneggiate, la salvaguardia del patrimonio culturale e le operazioni di bonifica. Le due regioni italiane riceveranno rispettivamente 378,8 milioni e 67,8 milioni. Via libera finale dal Parlamento Ue a 446 milioni di euro dal Fondo di solidarietà europeo per le alluvioni ... (Lettera43.it)

Alluvioni - via libera Eurocamera a 378 mln per Emilia-Romagna e 67 mln Toscana - Nel testo approvato, i deputati esprimono la loro “più profonda solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutti le persone colpite dalla distruzione delle inondazioni in Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso”. (Lapresse.it)

In Romagna è corsa contro il tempo per salvare le uve. E dall'Ue arriva oltre mezzo miliardo di euro per le alluvioni del 2023 - Tra Livorno e Pisa, il 23 settembre in circa sei ore sono caduti oltre 220 millimetri di pioggia. Da Bruxelles, infatti, sono arrivati 37,4 milioni di euro decisi dalla Commissione Ue per i danni della siccità, provenienti dalla Pac (a cui si potranno aggiungere 75 mln grazie al cofinanziamento nazionale), e altri 446,6 milioni di euro deliberati dal Consiglio dell'Ue per fornire ristoro alle ... (Gamberorosso.it)