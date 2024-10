Alice Parma (Pd): “Giovani ancora segnati dal Covid, supporto psicologico gratis agli under 26" (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Oggi, 10 ottobre, è la Giornata mondiale della salute mentale e il mio primo pensiero va ai Giovani e agli adolescenti, che, le ultime rilevazioni Istat, ci dicono ancora segnati dagli anni del Covid e proprio per questo insieme al candidato governatore Michele De Pascale proponiamo assistenza Riminitoday.it - Alice Parma (Pd): “Giovani ancora segnati dal Covid, supporto psicologico gratis agli under 26" Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Oggi, 10 ottobre, è la Giornata mondiale della salute mentale e il mio primo pensiero va aiadolescenti, che, le ultime rilevazioni Istat, ci diconoanni dele proprio per questo insieme al candidato governatore Michele De Pascale proponiamo assistenza

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ancora un giovanissimo insulta l'arbitro : 4 gare di squalifica - . Sabato 5 ottobre si è giocato il match della categoria Under 19 Regionale tra il Rottofreno ed il Futura Fornovo Medesano, terminato 2-3 per quest'ultima capace di ribaltare la situazione in pieno recupero segnando due reti al 92' ed al 97'. . Evidentemente il finale di gara si sarà rivelato acceso. (Ilpiacenza.it)

In Tv i 40enni sono ancora “giovani” - intrappolati in una definizione che consola solo lo spettatore - Continua a leggere . Ma giovani per chi? Tutti oltre il target 15-34, imprigionati in una definizione funzionale al bisogno di chi guarda, meno a definire la realtà di professionisti che fanno questo lavoro da anni. Cattelan, De Martino, Ceran, Delogu, in questa stagione televisiva molti volti "giovani" si prendono il loro spazio in Tv. (Fanpage.it)

Salerno - la fragilità giovanile raccontata dal Liceo Alfano I : premiato il corto “Tutto ancora da scrivere” - Il film, attraverso un linguaggio cinematografico accattivante, offre una riflessione profonda sulle sfide e le opportunità che la vita presenta. Il Liceo “Alfano I” si conferma ancora una volta una fucina di talenti e un punto di riferimento per la produzione audiovisiva giovanile. IT su Google News. (Zon.it)