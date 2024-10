Al via il Valdambra Trail (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – È stata presentata ieri, presso il comune di Bucine, la settima edizione della Valdambra Trail, l’evento sportivo dedicato alla corsa che si terrà dall’11 al 13 ottobre a Badia Agnano. Oltre alle sei gare in programma - Plus Ultra Trail di 105 km, Ultra Trail di 51 km, Trail di 29 km, Walk Trail di 29 km, Short Trail di 14 km e Walk Easy Trail di 14 km – l’evento promuove la collaborazione, l’inclusività e la scoperta dei borghi della vallata. L'iniziativa “Sport e inclusività”, che si svolgerà presso il teatro di Ambra, coinvolgerà ragazzi con disabilità che racconteranno le loro esperienze sportive. Ci sarà poi il “Corripuliamo” che è l’attività dedicata ai bambini che ripuliranno i sentieri del bosco e, infine, “Camminando con gusto”, un’esperienza che prevede una camminata di 10 km con soste enogastronomiche. Lanazione.it - Al via il Valdambra Trail Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – È stata presentata ieri, presso il comune di Bucine, la settima edizione della, l’evento sportivo dedicato alla corsa che si terrà dall’11 al 13 ottobre a Badia Agnano. Oltre alle sei gare in programma - Plus Ultradi 105 km, Ultradi 51 km,di 29 km, Walkdi 29 km, Shortdi 14 km e Walk Easydi 14 km – l’evento promuove la collaborazione, l’inclusività e la scoperta dei borghi della vallata. L'iniziativa “Sport e inclusività”, che si svolgerà presso il teatro di Ambra, coinvolgerà ragazzi con disabilità che racconteranno le loro esperienze sportive. Ci sarà poi il “Corripuliamo” che è l’attività dedicata ai bambini che ripuliranno i sentieri del bosco e, infine, “Camminando con gusto”, un’esperienza che prevede una camminata di 10 km con soste enogastronomiche.

