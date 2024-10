Affari Tuoi non va in onda stasera: ecco perché e quando è prevista la nuova puntata (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera, giovedì 10 ottobre, il programma Affari Tuoi non andrà in onda. Si tratta di una breve interruzione per l’amato show di Stefano De Martino trasmesso su Rai1. Gli spettatori dovranno pazientare prima di rivedere in azione i pacchisti e il dottor Pasquale Romano. La programmazione di Rai1 subisce una modifica per fare spazio a una partita di calcio, ovvero l’incontro di UEFA Nations League tra Italia e Belgio. Scopriamo insieme quando il gioco condotto da De Martino tornerà in televisione, così da non perdere le esibizioni dei concorrenti ancora in attesa di concludere la loro avventura. Affari Tuoi non andrà in onda giovedì 10 ottobre. Lo stesso Stefano De Martino ha comunicato la breve sospensione del programma durante l’ultima puntata trasmessa su Rai1: “Domani gioca la Nazionale, quindi noi riprenderemo venerdì con Affari Tuoi”. Thesocialpost.it - Affari Tuoi non va in onda stasera: ecco perché e quando è prevista la nuova puntata Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Questa sera, giovedì 10 ottobre, il programmanon andrà in. Si tratta di una breve interruzione per l’amato show di Stefano De Martino trasmesso su Rai1. Gli spettatori dovranno pazientare prima di rivedere in azione i pacchisti e il dottor Pasquale Romano. La programmazione di Rai1 subisce una modifica per fare spazio a una partita di calcio, ovvero l’incontro di UEFA Nations League tra Italia e Belgio. Scopriamo insiemeil gioco condotto da De Martino tornerà in televisione, così da non perdere le esibizioni dei concorrenti ancora in attesa di concludere la loro avventura.non andrà ingiovedì 10 ottobre. Lo stesso Stefano De Martino ha comunicato la breve sospensione del programma durante l’ultimatrasmessa su Rai1: “Domani gioca la Nazionale, quindi noi riprenderemo venerdì con”.

