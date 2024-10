Vajont, 61 anni fa avveniva il disastro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella sera del 9 ottobre 1963 una frana si è abbattuta sulla diga del Vajont causando la morte di oltre 1.900 persone Wired.it - Vajont, 61 anni fa avveniva il disastro Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nella sera del 9 ottobre 1963 una frana si è abbattuta sulla diga delcausando la morte di oltre 1.900 persone

