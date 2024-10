Abruzzo24ore.tv - Tragedia a Campli: due indagati per omicidio colposo dopo la morte di un 26enne

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Teramo - La Procura conclude l'indagine sulladi Gianluigi Ragni, colpito da folgorazione mentre lavorava su un traliccio. A un anno dal tragico evento, la Procura della Repubblica ha chiuso le indagini riguardanti ladi Gianluigi Ragni, un giovane di 26 anni originario di, deceduto il 25 settembre 2023essere rimasto folgorato su un traliccio di media tensione in contrada Travazzano, alle porte di Teramo. Il pubblico ministero responsabile del caso, Greta Aloisi, ha ufficializzato la conclusione dell'inchiesta, confermando le accuse rivolte a due: un addetto della Enel Distribuzione e un collega di Ragni, incaricato di effettuare i controlli. A entrambi i soggetti è contestato il reato di, in quanto ritenuti responsabili per la mancata vigilanza e per il non rispetto degli obblighi di sicurezza previsti dalle normative vigenti.