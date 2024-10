Superbonus e rendite catastali, cosa cambierà e perché il ministro Giorgetti ha annunciato che sono in arrivo più controlli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Poco di nuovo sotto il sole. Le frasi sull’aggiornamento dei valori catastali delle case ristrutturare con i bonus pubblici pronunciate martedì da Giancarlo Giorgetti in audizione sul Piano strutturale di bilancio hanno causato un certo scompiglio politico. Ma in concreto non si tratta di una novità. La scorsa legge di Bilancio, come ricordato dallo stesso ministro dell’Economia rispondendo alle domande dei parlamentari, aveva già disposto che l’Agenzia delle Entrate mettesse nel mirino i proprietari dei circa 496mila appartamenti e villette su cui sono stati effettuati lavori pagati con il Superbonus. Con l’obiettivo di verificare che avessero presentato la necessaria “dichiarazione di variazione dello stato dei beni” anche ai fini di “eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati”. Ilfattoquotidiano.it - Superbonus e rendite catastali, cosa cambierà e perché il ministro Giorgetti ha annunciato che sono in arrivo più controlli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Poco di nuovo sotto il sole. Le frasi sull’aggiornamento dei valoridelle case ristrutturare con i bonus pubblici pronunciate martedì da Giancarloin audizione sul Piano strutturale di bilancio hanno causato un certo scompiglio politico. Ma in concreto non si tratta di una novità. La scorsa legge di Bilancio, come ricordato dallo stessodell’Economia rispondendo alle domande dei parlamentari, aveva già disposto che l’Agenzia delle Entrate mettesse nel mirino i proprietari dei circa 496mila appartamenti e villette su cuistati effettuati lavori pagati con il. Con l’obiettivo di verificare che avessero presentato la necessaria “dichiarazione di variazione dello stato dei beni” anche ai fini di “eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati”.

