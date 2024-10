Spaventoso incidente nel Salento furgone esce fuori strada e viene trafitto dal guardrail

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un sinistro.nelandato in scena, poco prima delle 15 di oggi pomeriggio, sullaprovinciale 133 che da San Cataldo porta a Frigole, entrambe marine di Lecce. Il grave episodio ha visto protagonista un anziano di 85 anni che è rimasto miracolosamente quasi illeso. L’uomo, alla guida di unRenault, infatti, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, ha perso il controllo del suo mezzo in prossimità di una curva ed è uscito, terminando la sua folle corsa contro unche delimitava la provinciale. Il suo, nel frattempo, è stato perforato per diversi metri dalche è uscito dal portellone posteriore della vettura.