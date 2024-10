Sinner ha appena battuto Shelton ma fa un gesto al suo team: ecco perché è il numero 1 al mondo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sinner dopo la vittoria contro Shelton non ha perso tempo per indicare al suo angolo il campo dove andare ad allenarsi. Fanpage.it - Sinner ha appena battuto Shelton ma fa un gesto al suo team: ecco perché è il numero 1 al mondo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)dopo la vittoria contronon ha perso tempo per indicare al suo angolo il campo dove andare ad allenarsi.

Atp Shanghai - Sinner batte Shelton e va ai quarti - Con la 62esima vittoria dell’anno, Sinner ha raggiunto i quarti di finale in tutti i 14 tornei sin qui disputati. Sinner, al quarto successo in 5 confronti diretti con l’americano (vittorioso proprio negli ottavi di Shanghai un anno fa), nel primo set sfrutta l’unica palla break a disposizione per fare la differenza. (Seriea24.it)

