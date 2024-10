Silvia Salemi e quelle occasioni da cogliere e tradurle in qualcosa di concreto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ispirandosi alle occasioni di Eugenio Montale, il titolo scelto da Silvia Salemi per la sua raccolta, 23 ORE, rappresenta un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima, la ventiquattresima ora, sospesa tra il concreto e l’immaginato. 23 ORE è un progetto che segna il ritorno di Silvia Salemi anche nelle scene live. E’ un viaggio emblematico che accompagna gli ascoltatori fino a quell’ultima ora non raccontata, la 24esima, che è un’ora di speranza, di scelte, di possibilità e di cambiamenti. Ogni brano è un capitolo, una storia che riflette sul potenziale nascosto nelle pieghe del tempo che sfugge. E in questa intervista il tempo ci ha concesso di riviverlo dando lo spazio a quello che è, e a quello che è stato partendo da oggi, dalla raccolta 23 ORE, arrivando a quel Festival di Sanremo del ’97. Io c’ero. Velvetmag.it - Silvia Salemi e quelle occasioni da cogliere e tradurle in qualcosa di concreto Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ispirandosi alledi Eugenio Montale, il titolo scelto daper la sua raccolta, 23 ORE, rappresenta un percorso emotivo e narrativo che si snoda attraverso le ore di un giorno quasi completo, lasciando l’ultima, la ventiquattresima ora, sospesa tra ile l’immaginato. 23 ORE è un progetto che segna il ritorno dianche nelle scene live. E’ un viaggio emblematico che accompagna gli ascoltatori fino a quell’ultima ora non raccontata, la 24esima, che è un’ora di speranza, di scelte, di possibilità e di cambiamenti. Ogni brano è un capitolo, una storia che riflette sul potenziale nascosto nelle pieghe del tempo che sfugge. E in questa intervista il tempo ci ha concesso di riviverlo dando lo spazio a quello che è, e a quello che è stato partendo da oggi, dalla raccolta 23 ORE, arrivando a quel Festival di Sanremo del ’97. Io c’ero.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

SILVIA SALEMI : disponibile in digitale la raccolta “23 ORE” - L’ora che manca è l’ora in cui tutto può succedere. Con questo progetto Silvia Salemi invita a riflettere sul valore delle scelte non compiute e di quelle ancora da fare e lo fa attraverso l’immagine della ventitreesima ora, simbolo del riscatto e dell’opportunità. È il diritto di ripensarci. ... (Nonewsmagazine.com)

Disponibile in digitale 23 ORE la raccolta di SILVIA SALEMI - È correre dietro ad un treno di occasioni o decidere di perderlo. twitter. È il diritto di ripensarci. Alla carriera di cantautrice affianca un percorso da conduttrice radiofonica su Rai Radio 2, percorso ormai consolidato che la vede quotidianamente ai microfoni di Rai Isoradio. La tracklist ... (Spettacolo.periodicodaily.com)

Silvia Salemi - la vita difficile e il successo di "A casa di Luca" : "È arrivata l'ora del riscatto" - Ho il viso aperto, in totale ascolto. . Siciliana, classe 78, voce inconfondibile, l'abbiamo amata tantissimo negli anni 90 ed è entrata nella colonna sonora di qualunque millennials con A casa di Luca, cantata a Sanremo nel 1997. Prosegui la lettura . Capelli sempre corti come da ... (Milleunadonna.it)

Silvia Salemi - la vita difficile e il successo di "A casa di Luca" : "È arrivata l'ora del riscatto" - Siciliana, classe 78, voce inconfondibile, l'abbiamo amata tantissimo negli anni 90 ed è entrata nella colonna sonora di qualunque millennials con A casa di Luca, cantata a Sanremo nel 1997. Ho il viso aperto, in totale ascolto. . . Capelli sempre corti come da ragazzina: "Ormai è un marchio ... (Milleunadonna.it)