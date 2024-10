Silk Faw, il sogno naufragato. Sul piatto un milione ai creditori (Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Alessandra Codeluppi Il progetto di un grande polo a Gavassa per la produzione di auto elettriche di lusso è rimasto solo sulla carta. Ma gli sforzi per non lasciare a bocca asciutta non solo gli ex lavoratori, già pagati, ma anche altri creditori, stanno proseguendo. Secondo gli accordi iniziali, Silk Faw, joint venture sino-americana, avrebbe dovuto avviare la produzione di macchine entro la fine del 2024: gli amministratori locali avevano prospettato una grande opportunità di sviluppo e occupazione per il nostro territorio. Ma poi non si diede seguito al sogno in grande di questa cittadella-car, anche perché a quanto pare allora pesarono tensioni tra Usa e Cina. Ilrestodelcarlino.it - Silk Faw, il sogno naufragato. Sul piatto un milione ai creditori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) di Alessandra Codeluppi Il progetto di un grande polo a Gavassa per la produzione di auto elettriche di lusso è rimasto solo sulla carta. Ma gli sforzi per non lasciare a bocca asciutta non solo gli ex lavoratori, già pagati, ma anche altri, stanno proseguendo. Secondo gli accordi iniziali,Faw, joint venture sino-americana, avrebbe dovuto avviare la produzione di macchine entro la fine del 2024: gli amministratori locali avevano prospettato una grande opportunità di sviluppo e occupazione per il nostro territorio. Ma poi non si diede seguito alin grande di questa cittadella-car, anche perché a quanto pare allora pesarono tensioni tra Usa e Cina.

Silk Faw, il sogno naufragato. Sul piatto un milione ai creditori - Ieri udienza davanti al giudice Nicolò Stanzani Maserati sul crac della joint venture sino-americana. L'avvocato: "Sforzo per non lasciare con le tasche vuote nessuno tra coloro che contribuirono".

