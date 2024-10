Ilfattoquotidiano.it - Sequestrati 280 chili di cocaina nel porto di Gioia Tauro: le unità cinofile in azione – Video

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Duecentottanta chilogrammi dipurissima sono statineldidai finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che hanno agito in stretta collaborcon l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm). In particolare, nel corso di un’attività di analisi operativa e di monitoraggio delle spedizioni commerciali in transito nell’area portuale, sono stati individuati alcuni container sospetti all’interno dei quali è stato scoperto il notevole quantitativo di sostanza stupefacente. Il sequestro, ottenuto a seguito dell’operativa congiunta realizzata dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia Dogane e dei Monopoli, è stato reso possibile anche grazie alle apparecchiature scanner in dotad Adm e all’ausilio dellein forza al Gruppo della Guardia di Finanza di