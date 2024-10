RTL 102.5 e Radio Zeta trasmettono in diretta il concerto di Tony Effe (Di mercoledì 9 ottobre 2024) RTL 102.5 e Radio Zeta trasmetteranno in diretta il concerto di Tony Effe di sabato 12 ottobre dall'Unipol Forum di Milano. A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Dopo aver conquistato il Palazzo dello Sport della sua Roma con l'attesissima data sold out di sabato 5 ottobre, Tony Effe, l'icona della trap italiana, alza nuovamente l'asticella con il secondo appuntamento di ICON TOUR, i suoi primi palasport da solista, prodotti da Vivo Concerti. Liberoquotidiano.it - RTL 102.5 e Radio Zeta trasmettono in diretta il concerto di Tony Effe Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) RTL 102.5 etrasmetteranno inildidi sabato 12 ottobre dall'Unipol Forum di Milano. A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire lasu RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky),(canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play. Dopo aver conquistato il Palazzo dello Sport della sua Roma con l'attesissima data sold out di sabato 5 ottobre,, l'icona della trap italiana, alza nuovamente l'asticella con il secondo appuntamento di ICON TOUR, i suoi primi palasport da solista, prodotti da Vivo Concerti.

