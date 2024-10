Formiche.net - Prevenzione, Amr e nuove tecnologie. Al via il G7 Salute

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Comprendere le sfide globali in temae individuare le strategie per far fronte alle attuali emergenze è il grande test di questo G7a guida italiana. L’appuntamento dedicato allaè solo una delle tappe della fitta agenda di appuntamenti organizzati dalla presidenza italiana di quest’anno. Tuttavia, oggi più che mai, i dossierricoprono un ruolo cruciale nello scenario internazionale. PAROLA CHIAVE:Le priorità della presidenza italiana sono chiare. Come ha sottolineato Orazio Schillaci, ministro della, nell’intervento pubblicato sull’ultimo numero di Healthcare Policy: “La parola chiave non può che essere”. Tre sono i pilastri attorno ai quali si concentrerà la riunione ministeriale: architettura sanitaria globale, invecchiamento sano e attivo e approccio one health.