“Potevo non essere qui”. Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone, poi rivela: “Il bacio più bello l’ho ricevuto da Robert De Niro” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri, 8 ottobre, Pamela Prati è stata tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona. La showgirl ed ex modella, classe 1958, ha ripercorso la sua vita pubblica e privata, affrontando anche il delicato capitolo legato alla vicenda del fidanzato inesistente, Mark Caltagirone. Una pagina molto dolorosa per lei che, a distanza di 5 anni, ha detto: “Ci sono delle indagini ancora e questa non è la sede adatta. Di quel periodo rimane tanto dolore, soprattutto per com’è stata raccontata. Io non sono stata per niente protetta, però oggi sono molto più forte di prima. Mi dispiace molto che non sia stata creduta”. “Queste sono truffe affettive – ha raccontato Prati -, che continuano. Non mi sento in colpa verso le altre persone, perché io sono innocente. Io stessa sono stata ingannata. Non posso pretendere di essere creduta da tutti, ma io sono a posto con la mia coscienza”. Ilfattoquotidiano.it - “Potevo non essere qui”. Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone, poi rivela: “Il bacio più bello l’ho ricevuto da Robert De Niro” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri, 8 ottobre,è stata tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona. La showgirl ed ex modella, classe 1958, ha ripercorso la sua vita pubblica e privata, affrontando anche il delicato capitolo legato alla vicenda del fidanzato inesistente,. Una pagina molto dolorosa per lei che, a distanza di 5 anni, ha detto: “Ci sono delle indagini ancora e questa non è la sede adatta. Di quel periodo rimane tanto dolore, soprattutto per com’è stata raccontata. Io non sono stata per niente protetta, però oggi sono molto più forte di prima. Mi dispiace molto che non sia stata creduta”. “Queste sono truffe affettive – ha raccontato-, che continuano. Non mi sento in colpa verso le altre persone, perché io sono innocente. Io stessa sono stata ingannata. Non posso pretendere dicreduta da tutti, ma io sono a posto con la mia coscienza”.

