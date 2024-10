Plenaria Uevon der Leyen attacca Orban

Plenaria Ue,von der Leyen attacca Orban (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 10.42 Attacco a tutto campo al premier ungherese,Orban, da parte della presidente della Commissione Ue,von der Leyen, che accusa Budapest di invitare"russi in Ue senza controlli" e di "consentire alle forze di polizia cinesi di operare". E ancora: l'Ungheria "va nella direzione opposta al mercato unico" e "discrimina le imprese europee", mentre il suo "Pil pro-capite è superato da quello dei Paesi vicini". Quanto all'Ucraina,"c'è ancora qualcuno che attribuisce la colpa di questa guerra non all'invasore,ma all'invaso". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 10.42 Attacco a tutto campo al premier ungherese,, da parte della presidente della Commissione Ue,von der, che accusa Budapest di invitare"russi in Ue senza controlli" e di "consentire alle forze di polizia cinesi di operare". E ancora: l'Ungheria "va nella direzione opposta al mercato unico" e "discrimina le imprese europee", mentre il suo "Pil pro-capite è superato da quello dei Paesi vicini". Quanto all'Ucraina,"c'è ancora qualcuno che attribuisce la colpa di questa guerra non all'invasore,ma all'invaso".

