Piazza XX Settembre, morde un poliziotto per sfuggire al controllo: arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYPer sottrarsi al controllo della polizia, che era intervenuta per un viavai sospetto, ha pensato di mordere uno degli agenti causandogli una ferita valida tre giorni di prognosi. È successo, ancora una volta, in Piazza XX Settembre.

