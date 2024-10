“Persone isolate”. Maltempo Italia, frana blocca tutto: vigili del fuoco al lavoro senza sosta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Italia sta affrontando in questi giorni un’ondata di Maltempo che ha colpito in particolare la Liguria, con eventi meteorologici estremi che hanno portato a frane, allagamenti e disagi significativi. Tra i luoghi più colpiti c’è Masone, un comune della provincia di Genova, dove una frana ha isolato circa 30 residenti nella frazione di Bertè. Nella serata del 8 ottobre, intense precipitazioni hanno causato il distacco di terra e alberi lungo via G. Macciò, bloccando l’accesso alla località. >> Paura al distributore, auto entra a tutta velocità e si schianta sulla colonnina della benzina I residenti sono stati messi in sicurezza, ma la situazione ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e di una ditta specializzata per ripristinare la viabilità. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’sta affrontando in questi giorni un’ondata diche ha colpito in particolare la Liguria, con eventi meteorologici estremi che hanno portato a frane, allagamenti e disagi significativi. Tra i luoghi più colpiti c’è Masone, un comune della provincia di Genova, dove unaha isolato circa 30 residenti nella frazione di Bertè. Nella serata del 8 ottobre, intense precipitazioni hanno causato il distacco di terra e alberi lungo via G. Macciò,ndo l’accesso alla località. >> Paura al distributore, auto entra a tutta velocità e si schianta sulla colonnina della benzina I residenti sono stati messi in sicurezza, ma la situazione ha richiesto l’intervento immediato deidele di una ditta specializzata per ripristinare la viabilità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - decine di persone isolate per una frana a Masone. Paura per la piena dei fiumi in Veneto - La frana ha interrotto la strada in via Macciò, impedendo ai residenti di raggiungere le vie di comunicazione principali. . Leggi anche: Maltempo, allerta meteo per temporali domani 6 ottobre: le regioni a rischio Piogge record sulle Prealpi: danni e allagamenti L’ondata di maltempo ha interessato soprattutto le Prealpi Carniche e Giulie, con oltre 350 millimetri di pioggia registrati ... (Thesocialpost.it)

Maltempo : frana a Masone - trenta persone isolate - Dopo le piogge di queste ore una frana ha isolato alcune abitazioni nella frazione Berte’ in via Macciò a Masone. Lo rende noto la Protezione civile regionale che sta tenendo i contatti con il sindaco per consentire nuovamente la mobilità dei circa 30 residenti rimasti isolati. Il sindaco... (Genovatoday.it)

Maltempo in Emilia-Romagna - a Bagnacavallo 800 persone evacuate : attesa piena dei fiumi - A tale scopo, è stato utilizzato il sistema di allerta telefonico Alert System per avvisare la popolazione. “Abbiamo in totale 2000 evacuati, considerando che sono poco più di 1000 a Faenza e oltre 800 a Traversara”, ha precisato il Prefetto. Diverse aree della regione, soprattutto nella Romagna, sono sotto sorveglianza, con alcuni comuni che hanno già chiuso strade secondarie e distribuito ... (Thesocialpost.it)