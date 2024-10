Patrizia D’Arcangelo nominata nuova Coordinatrice Pari Opportunità UIL Taranto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoD’Arcangelo: “Le donne devono poter contare su Pari Opportunità per realizzare le proprie ambizioni professionali, senza essere penalizzate da disParità salariali o discriminazioni” Nella giornata di ieri, presso la sede della UIL di Taranto, è stata ufficializzata la nomina di Patrizia D’Arcangelo come nuova Coordinatrice del Coordinamento Pari Opportunità della UIL Taranto. Un incarico di grande responsabilità, frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra le diverse categorie sindacali dell’arco ionico. La D’Arcangelo sarà affiancata da un team di rappresentanti delle varie categorie sindacali, tra cui Angela Agrusti (UIL Scuola Italia), Ilaria Pastore (UIL Agroalimentari), Gaetana Pisarra (UIL Pubblica Amministrazione), Cosima Mannavola (UIL Pensionati), Simona Costantino (UIL FPL) e Antonia Maselli (UIL TUCS). Tarantinitime.it - Patrizia D’Arcangelo nominata nuova Coordinatrice Pari Opportunità UIL Taranto Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano: “Le donne devono poter contare super realizzare le proprie ambizioni professionali, senza essere penalizzate da distà salariali o discriminazioni” Nella giornata di ieri, presso la sede della UIL di, è stata ufficializzata la nomina dicomedel Coordinamentodella UIL. Un incarico di grande responsabilità, frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra le diverse categorie sindacali dell’arco ionico. Lasarà affiancata da un team di rappresentanti delle varie categorie sindacali, tra cui Angela Agrusti (UIL Scuola Italia), Ilaria Pastore (UIL Agroalimentari), Gaetana Pisarra (UIL Pubblica Amministrazione), Cosima Mannavola (UIL Pensionati), Simona Costantino (UIL FPL) e Antonia Maselli (UIL TUCS).

