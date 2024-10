Napoli, torna Meret dopo la sosta? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Napoli arriva alla sosta di ottobre da capolista. Antonio Conte ha trovato anche il giusto equilibrio tattico, abbandonando la difesa a tre pur di trovare posto a McTominay. E arriva un’altra buona notizia. Alex Meret lavora per rientrare quanto prima agli ordini di Antonio Conte, nella speranza di ritrovare presto i pali del Maradona dopo l’infortunio muscolare rimediato contro la Juventus . Meret sta bruciando i tempi di recupero. Una buona notizia per i fantallenatori, per quanto Caprile non abbia fatto rimpiangere l’assenza dell’ex Spal e Udinese (1 gol subìto e una MV di 6.00). Meret può rientrare in tempo per Empoli-Napoli. Senza ulteriori intoppi, il portiere friulano dovrebbe tornare titolare già alla ripresa del campionato. Starà poi allo staff medico e allo stesso Conte valutare se forzare o meno il pronto rientro del classe ’97. Fantacalcio. .com - Napoli, torna Meret dopo la sosta? Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilarriva alladi ottobre da capolista. Antonio Conte ha trovato anche il giusto equilibrio tattico, abbandonando la difesa a tre pur di trovare posto a McTominay. E arriva un’altra buona notizia. Alexlavora per rientrare quanto prima agli ordini di Antonio Conte, nella speranza di ritrovare presto i pali del Maradonal’infortunio muscolare rimediato contro la Juventus .sta bruciando i tempi di recupero. Una buona notizia per i fantallenatori, per quanto Caprile non abbia fatto rimpiangere l’assenza dell’ex Spal e Udinese (1 gol subìto e una MV di 6.00).può rientrare in tempo per Empoli-. Senza ulteriori intoppi, il portiere friulano dovrebbere titolare già alla ripresa del campionato. Starà poi allo staff medico e allo stesso Conte valutare se forzare o meno il pronto rientro del classe ’97. Fantacalcio.

Napoli - torna Meret dopo la sosta? - Alex Meret lavora per rientrare quanto prima agli ordini di Antonio Conte, nella speranza di […]. Antonio Conte ha trovato anche il giusto equilibrio tattico, abbandonando la difesa a tre pur di trovare posto a McTominay. E arriva un'altra buona notizia. Il portiere pronto a tornare in campo Il Napoli arriva alla sosta di ottobre da capolista. (Sbircialanotizia.it)

Napoli - le questioni legate ai rinnovi di Kvara e Meret - Il Napoli e la questione legata al rinnovo di Kvara: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. Pastorello tornerà a Napoli a fine ottobre, proprio per tentare di comprendere se ci sono le condizioni per una permanenza”. “È una trattativa decisamente più estenuante e aggrovigliata del previsto e infatti siamo ancora in una fase da fumata grigia. (Terzotemponapoli.com)

Tacconi : «Il portiere preferito in Serie A? Mi piace Meret - finalmente il Napoli gli ha dato fiducia» - Il sogno oggi è tornare alla vita di prima per quello che è possibile. Porto quel periodo dentro di me». Arrivare alla Juve com’è stato?«Complicato, sapevo di dover raccogliere il testimone da un campione del mondo che del club bianconero era un idolo. Credo che la Juve sia già pronta per vincere lo scudetto, anche perché pure le altre grandi non sono partite benissimo». (Ilnapolista.it)