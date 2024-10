Messi definisce il ritiro dell’icona della Spagna e del Barcellona “un fenomeno” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 13:59:28 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il nove volte vincitore del Pallone d’Oro Lionel Messi ha affermato che l’ex compagno di squadra del Barcellona Andres Iniesta possedeva “magia” dopo che il vincitore della Coppa del Mondo FIFA 2010 ha annunciato il suo ritiro. Iniesta, prodotto del settore giovanile del Barça, ha concluso la sua carriera all’età di 40 anni dopo un soggiorno di cinque anni con la squadra giapponese del Vissel Kobe tra il 2018 e il 2023 e un breve periodo negli Emirati Arabi Uniti. El Juego Continúa 8?2?4? pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 7 ottobre 2024 “Uno dei compagni di squadra con più magia e di quelli con cui mi è piaciuto di più giocare insieme”, ha risposto Messi sui social. “Andrés Iniesta, mancherai la palla e anche noi. Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) 2024-10-08 13:59:28 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Il nove volte vincitore del Pallone d’Oro Lionelha affermato che l’ex compagno di squadra delAndres Iniesta possedeva “magia” dopo che il vincitoreCoppa del Mondo FIFA 2010 ha annunciato il suo. Iniesta, prodotto del settore giovanile del Barça, ha concluso la sua carriera all’età di 40 anni dopo un soggiorno di cinque anni con la squadra giapponese del Vissel Kobe tra il 2018 e il 2023 e un breve periodo negli Emirati Arabi Uniti. El Juego Continúa 8?2?4? pic.twitter.com/YLrDOfxVCB — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 7 ottobre 2024 “Uno dei compagni di squadra con più magia e di quelli con cui mi è piaciuto di più giocare insieme”, ha rispostosui social. “Andrés Iniesta, mancherai la palla e anche noi.

