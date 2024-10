Lettera43.it - Media israeliani: «Netanyahu ha deciso, attacchi alle strutture militari iraniane»

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) In attesa del colloquio telefonico con Joe Biden, primo dialogo dopo due mesi di tensioni riguardo alla condotta di Tel Aviv in Medio Oriente, Benjaminhacome rispondere al lancio dei missili di Teheran avvenuto il primo ottobre: Israele attaccherà ledell’Iran. Lo riferiscono il Times of Israel e l’emittente Kan. La riunione di cinque ore, ora la telefonata a Biden L’incontro trae un gruppo di ministri, alti funzionari dell’Idf e dell’intelligence per cercare di raggiungere una decisione riguardo alla portata e ai tempi della risposta israeliana contro l’Iran, è durato cinque ore. Lo riferisce Axios, citando due alti funzionari. Bibi comunicherà la sua decisione a Biden nel corso di una telefonata, in programma questa sera. Benjamine Joe Biden (Ansa).