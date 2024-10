Masters 1000 Shanghai, Djokovic: “Mensik giovane promettente, sfida difficile” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Mensik è un giovane molto promettente. Lo sto seguendo da molto tempo e mi sono allenato con lui qualche settimana fa a Belgrado. Cerco sempre di essere disponibile con i giovani come lui. I suoi genitori sono molto simpatici. Penso abbia il potenziale per diventare uno dei migliori. Si muove bene, nonostante sia molto alto. Ha un buon servizio ed è solido da fondo. Mi aspetto una sfida molto difficile, soprattutto perché arriverà alla partita senza niente da perdere”. Queste le parole di Novak Djokovic in vista della sfida con Jakub Mensik nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai. Masters 1000 Shanghai, Djokovic: “Mensik giovane promettente, sfida difficile” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “è unmolto. Lo sto seguendo da molto tempo e mi sono allenato con lui qualche settimana fa a Belgrado. Cerco sempre di essere disponibile con i giovani come lui. I suoi genitori sono molto simpatici. Penso abbia il potenziale per diventare uno dei migliori. Si muove bene, nonostante sia molto alto. Ha un buon servizio ed è solido da fondo. Mi aspetto unamolto, soprattutto perché arriverà alla partita senza niente da perdere”. Queste le parole di Novakin vista dellacon Jakubnei quarti di finale deldi: “” SportFace.

