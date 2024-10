Manovra, Sala “Il sacrificio viene sempre richiesto ai Comuni” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Sono preoccupatissimo, anche perché quello che noi sindaci dovremmo chiedere è un’analisi di quanto successo negli ultimi anni. Cioè, negli ultimi anni quanto è stato tagliato ai Comuni e quanto il governo ha tagliato a se stesso? Credo che la bilancia penda a nostro sfavore in maniera significativa. Quanto i Comuni hanno ridotto il debito e quanto l’ha ridotto il governo. Ho un po’ l’impressione che il sacrificio venga sempre richiesto ai Comuni”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’evento “Un campione per amico” organizzato da Banca Generali, parlando dei tagli agli enti locali previsti nella Manovra economica.(ITALPRESS). xm4/trl/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Manovra, Sala “Il sacrificio viene sempre richiesto ai Comuni” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) MILANO (ITALPRESS) – “Sono preoccupatissimo, anche perché quello che noi sindaci dovremmo chiedere è un’analisi di quanto successo negli ultimi anni. Cioè, negli ultimi anni quanto è stato tagliato aie quanto il governo ha tagliato a se stesso? Credo che la bilancia penda a nostro sfavore in maniera significativa. Quanto ihanno ridotto il debito e quanto l’ha ridotto il governo. Ho un po’ l’impressione che ilvengaai”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine dell’evento “Un campione per amico” organizzato da Banca Generali, parlando dei tagli agli enti locali previsti nellaeconomica.(ITALPRESS). xm4/trl/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quanto e cosa si può mangiare quando si allatta? Ci sono cibi che possono aumentare le coliche del neonato? E quanto si deve bere? In occasione della Settimana dell’Allattamento al Seno - una nutrizionista sfata i falsi miti più comuni - . Inoltre è bene ricordare che quello che si mangia in gravidanza influenzerà i gusti del piccolo e questo succede ancora di più con l’allattamento. La birra e le bevande alcoliche in generale non vanno infatti assunte in allattamento – spiegano gli esperti dell’Ospedale Bambino Gesù – perché l’alcol passa subito nel latte con possibili conseguenze riguardanti non solo lo sviluppo neurologico, ... (Iodonna.it)

Infortunio De Vrij - il comunicato UFFICIALE per quanto riguarda le CONDIZIONI del difensore dell’Inter - Tutti i dettagli in vista anche dell’inizio della Serie A. PAROLE – «Stefan de Vrij […]. Infortunio De Vrij, tegola per Simone Inzaghi! Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter per quanto concerne le condizioni del difensore L’Inter, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni di Stefan De Vrij dopo l’infortunio accusato nel finale di partita contro l’Al Ittihad. (Calcionews24.com)