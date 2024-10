LIVE Sinner-Shelton 2-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’italiano annulla 2 palle break (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Battuta vincente al centro dell’italiano. 2-3 Ace esterno. Sinner non ha ancora ottenuto punti in risposta. 40-0 Palla corta di Shelton, stavolta di rovescio. In rete il recupero di Sinner. 30-0 Ancora servizio e palla corta. Una risorsa che appare studiata a tavolino. 15-0 Altra palla corta di Shelton. Stavolta Sinner ci arriva, poi la volée dell’americano rimane in campo. 2-2 Prima vincente di Sinner, che ha annullato 2 palle break. A-40 Lunga di poco la risposta del n.16. 40-40 Diritto angolato di Sinner, che non chiude con lo smash, poi in rete il passante in corsa di diritto dell’americano. 40-A Fuori di millimetri il diritto di Sinner, Shelton ha chiesto il challenge ed ha avuto ragione. 40-40 Ace al centro ad annullare la prima palla break. 30-40 Risposta profondissima di Shelton, il n.1 colpisce malissimo. Oasport.it - LIVE Sinner-Shelton 2-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l’italiano annulla 2 palle break Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Battuta vincente al centro del. 2-3 Ace esterno.non ha ancora ottenuto punti in risposta. 40-0 Palla corta di, stavolta di rovescio. In rete il recupero di. 30-0 Ancora servizio e palla corta. Una risorsa che appare studiata a tavolino. 15-0 Altra palla corta di. Stavoltaci arriva, poi la volée dell’americano rimane in campo. 2-2 Prima vincente di, che hato 2. A-40 Lunga di poco la risposta del n.16. 40-40 Diritto angolato di, che non chiude con lo smash, poi in rete il passante in corsa di diritto dell’americano. 40-A Fuori di millimetri il diritto diha chiesto il challenge ed ha avuto ragione. 40-40 Ace al centro adre la prima palla. 30-40 Risposta profondissima di, il n.1 colpisce malissimo.

LIVE Sinner-Shelton 1-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : ancora nessun punto in risposta - 6. 37 Chi vince troverà Medvedev o Tsitsipas ai quarti, che dovrebbero giocarsi domani. 1-1 Ancora una buona seconda di Sinner. Ora Jannik avrà la rivincita contro l’americano, che 12 mesi fa lo piegò per 7 punti a 5 nel tiebreak decisivo. 6. 16 del mondo. 1 al mondo. 28 In tutti i precedenti si ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Shelton - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : inizia l’ottavo di finale - Shelton agli ottavi, poi probabilmente Medvedev ai quarti, Alcaraz in semifinale e Djokovic in finale? Non sarà facile, soprattutto fisicamente: l’azzurro non ha negato di accusare la fatica. 1 al mondo. Si impose l’americano al termine di un match combattuto per 2-6, 6-3, 7-6 (5). Facile che anche ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Shelton - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : tra poco si comincia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6. La sfida di ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e lo statunitense Ben Shelton sarà il primo incontro sul Campo Centrale dalle 6. Autore di una stagione altalenante, il mancino made in USA ha portato a casa l’ATP 250 di ... (Oasport.it)