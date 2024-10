LIVE Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si preannuncia una sfida di fuoco dalle 9.00 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Una sfida sempre più frequente tra questi due giocatori, che si incontrano per la quattordicesima volta in carriera, per la quinta volta quest’anno. Un avversario che inizialmente rimaneva indigesto al giocatore altoatesino, che ha perso i primi sei precedenti contro il russo. Dalla vittoria in finale a Pechino lo scorso anno, il bilancio si è ribaltato: sei vittorie e una sconfitta in favore dell’azzurro, che ha perso solo ai quarti di finale di Wimbledon di quest’anno, ma ha vinto la finale in Australia che gli ha regalato il primo Slam. Medvedev arriva a questa sfida forte di un bel successo contro Tsitsipas, ma era stato tutt’altro che brillante nel primo turno contro Arnaldi. Oasport.it - LIVE Sinner-Medvedev, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: si preannuncia una sfida di fuoco dalle 9.00 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match di quarti di finale del Masters 1000 ditra Jannike Daniil. Unasempre più frequente tra questi due giocatori, che si incontrano per la quattordicesima volta in carriera, per la quinta volta quest’anno. Un avversario che inizialmente rimaneva indigesto al giocatore altoatesino, che ha perso i primi sei precedenti contro il russo. Dalla vittoria in finale a Pechino lo scorso anno, il bilancio si è ribaltato: sei vittorie e una sconfitta in favore dell’azzurro, che ha perso solo ai quarti di finale di Wimbledon di quest’anno, ma ha vinto la finale in Australia che gli ha regalato il primo Slam.arriva a questaforte di un bel successo contro Tsitsipas, ma era stato tutt’altro che brillante nel primo turno contro Arnaldi.

LIVE Valerenga-Juventus - Champions League calcio femminile in DIRETTA : Beccari-Jorgensen-Cantore trio offensivo titolare - Un risultato positivo in Norvegia è imprescindibile per bagnare al meglio il ritorno in classe regina e garantirebbe serenità in vista dei big match in programma. Attenzione quindi a non sottovalutare un avversario abbordabile sulla carta ma pur sempre capace di vincere il campionato in patria e rientrare nella top 16 d’Europa. (Oasport.it)