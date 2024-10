"L'incrocio tra 4 strade è pericoloso", chiesta una rotatoria tra via Alento e il sottopasso ferroviario [FOTO] (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Capita spesso di assistere a incidenti stradali e sarebbe il caso di valutare una modifica della viabilità».A dirlo sono alcuni cittadini della zona in riferimento all'incrocio tra 4 strade tra via Alento e il sottopasso ferroviario di via Antonio Lo Feudo. L'incrocio è molto trafficato in Ilpescara.it - "L'incrocio tra 4 strade è pericoloso", chiesta una rotatoria tra via Alento e il sottopasso ferroviario [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Capita spesso di assistere a incidenti stradali e sarebbe il caso di valutare una modifica della viabilità».A dirlo sono alcuni cittadini della zona in riferimento all'tra 4tra viae ildi via Antonio Lo Feudo. L'è molto trafficato in

