L’euro-sinistra canta Bella ciao contro Orban e rispolvera il feticcio antifascista

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott – “La fissazione è peggio della malattia”, scriveva qualcuno e a vedere quanto successo oggi alla seduta plenaria del Parlamento europeo difficilmente gli si potrebbe dare torto. La fissazione in questo caso è quella dell’antifascismo, con gli eurodeputati di The Left che, come segno di protestail presidente ungherese Viktor, non hanno trovato idea più originale dire. La protesta di The Left: eurodeputatinoLa francese Manon Aubry rivendica il tutto sui social: “Di fronte ache sfila al Parlamento europeo tra gli applausi dell’estrema destra, il mio gruppo The Left si alza ein aula”. The Left è il gruppo dell’estremain Europa, per l’Italia abbiamo Alleanza Verdi econ eletti del calibro di Ilaria Salis e Mimmo Lucano.