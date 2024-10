L'Avellino torna in campo, Biancolino ritrova Cancellotti. Una big del girone penalizzata, cambia ancora la classifica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Avellino è tornato in campo per dare il via ai lavori di preparazione in vista della partita di domenica 13 ottobre. La squadra di Raffaele Biancolino, reduce dal poker rifilato fuori casa al Crotone, attenderà la Casertana di Manuel Iori al Partenio-Lombardi. I lupi, protagonisti di due Europa.today.it - L'Avellino torna in campo, Biancolino ritrova Cancellotti. Una big del girone penalizzata, cambia ancora la classifica Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’to inper dare il via ai lavori di preparazione in vista della partita di domenica 13 ottobre. La squadra di Raffaele, reduce dal poker rifilato fuori casa al Crotone, attenderà la Casertana di Manuel Iori al Partenio-Lombardi. I lupi, protagonisti di due

