Kvaratskhelia, rinnovo in stand-by a causa del rilancio del manager (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Mattino – Kvaratskhelia, rinnovo in stand-by a causa del rilancio del manager La trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvrataskhelia è a un vicolo L'articolo Kvaratskhelia, rinnovo in stand-by a causa del rilancio del manager proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Kvaratskhelia, rinnovo in stand-by a causa del rilancio del manager Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il Mattino –in-by adeldelLa trattativa per ildi Khvicha Kvrataskhelia è a un vicolo L'articoloin-by adeldelproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vigliotti : “Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli è pronto a fare uno sforzo immane. Sulla questione Osimhen…” - L'articolo Vigliotti: “Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli è pronto a fare uno sforzo immane. Il giornalista analizza la situazione di Kvaratskhelia, sottolineando gli sforzi del club e le sfide della gestione De Laurentiis. “Il Napoli sta facendo il massimo sforzo possibile per accontentare ... (Napolipiu.com)

Rinnovo Kvaratskhelia - nuovo incontro Jugeli-Napoli dopo la sosta! I dettagli del nuovo contratto - com. Le parti stanno negoziando un nuovo contratto che prevede un ingaggio di 6 milioni di euro annui, con un prolungamento fino al 2029. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha confermato che Kvaratskhelia è soddisfatto della sua esperienza in azzurro e non ha intenzione di lasciare ... (Napolipiu.com)

Rinnovo Kvaratskhelia - si pensa a una clausola superiore ai 100 milioni (Gazzetta georgiana) - La novità è che adesso anche l’entourage di Kvara ha voglia di risolvere la questione rimasta in sospeso per troppo tempo, e permettere a Khvicha di avere il meritato nuovo contratto da top player. Se Khvicha accetterà questa offerta, il georgiano diventerà il giocatore più pagato del Napoli ... (Ilnapolista.it)

Napoli - il rinnovo di Kvaratskhelia rimane un miraggio - L'attuale stipendio e i problemi con Osimhen Lo scudetto del Napoli ha letteralmente stravolto la vita al georgiano, passato in poco tempo da carneade a top player prima del calo, personale e collettivo, dell'anno scorso. L'attualità vede il nigeriano in prestito secco al Galatasaray ma con la ... (Sport.quotidiano.net)

Ansia Napoli - rinnovo Kvaratskhelia in un vicolo cieco! ADL deluso dall’entourage - ecco cosa si aspettava - La richiesta dell’entourage di Kvara è di almeno 8 milioni a stagione”. La richiesta di 8 milioni a stagione dell’entourage di Kvaratskhelia complica la trattativa: De Laurentiis riflette su una nuova strategia. La situazione è delicata e potrebbe influenzare il futuro di Kvaratskhelia al Napoli, ... (Napolipiu.com)