Ilnapolista.it - Klopp alla Red Bull è Robin Hood che va a lavorare per lo sceriffo di Nottingham: un duro colpo per i sognatori

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)Redè stato uno schiaffo in faccia a chi lo aveva dipinto come l’ultimo romantico del calcio. È quel che scrive la Süddeutsche in un articolo che sottolinea però come lui, Jürgen, non ha mai fatto nulla per tenersi appiccicata quest’etichetta. Non importa quale pomposo titolo occuperà in futuro Jürgennell’impero Red, se opererà come capo assoluto del calcio, come mister Universo o direttore delle colazioni – per molti dei suoi seguaci e discepoli in Germania, un appuntamento con la Redè sufficiente per abbandonare la fede nell’uomo venerato.e Red, per loro si tratta di un cambio di squadra dei più duri da digerire:che va aper lodi; un idolo del Borussia Dortmund che passa allo Schalke. Alcuni tifosi del Borussi avrebbero addirittura preferito lo Schalke ache vaRed