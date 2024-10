Joker: Folie à Deux, Todd Phillips "non ha voluto avere niente a che fare con la DC" durante la lavorazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il regista avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di consulenza o consiglio dai vertici della DC, ovvero James Gunn e Peter Safran Dopo il flop di Joker: Folie à Deux, stanno lentamente emergendo alcune difficoltà incontrate dallo studio durante la lavorazione, specialmente sull'atteggiamento di Todd Phillips, che non avrebbe voluto alcun tipo di incursione dei vertici della DC Studios, ovvero James Gunn e Peter Safran. Phillips "non voleva avere nulla a che fare con la DC" durante la realizzazione del film, ha affermato un agente che ha familiarità con questo tipo di scelta del regista e che gli ha permesso di aggirare qualsiasi supervisione da parte dei vertici del marchio. Sebbene Gunn abbia pubblicamente sostenuto il film sui social media, Phillips ha Movieplayer.it - Joker: Folie à Deux, Todd Phillips "non ha voluto avere niente a che fare con la DC" durante la lavorazione Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il regista avrebbe rifiutato qualsiasi tipo di consulenza o consiglio dai vertici della DC, ovvero James Gunn e Peter Safran Dopo il flop di, stanno lentamente emergendo alcune difficoltà incontrate dallo studiola, specialmente sull'atteggiamento di, che non avrebbealcun tipo di incursione dei vertici della DC Studios, ovvero James Gunn e Peter Safran."non volevanulla a checon la DC"la realizzazione del film, ha affermato un agente che ha familiarità con questo tipo di scelta del regista e che gli ha permesso di aggirare qualsiasi supervisione da parte dei vertici del marchio. Sebbene Gunn abbia pubblicamente sostenuto il film sui social media,ha

