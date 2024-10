Lettera43.it - Israele, attacco con coltello a Hadera: per la polizia è un atto di terrorismo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Unconha avuto luogo, nella mattinata di mercoledì 9 ottobre, ad, nel centro di. Sei persone sono rimaste ferite di cui due in modo grave. Laisraeliana ha parlato diterroristico. Lo riporta il Times of Israel. Un sospettato è stato localizzato dopo aver accoltellato persone in quattro luoghi diversi ed essere fuggito a bordo di un motorino. È un uomo di 36 anni residente nella città arabo-israeliana di Umm al-Fahm che si trova nel distretto di Haifa, in. Gli agenti digli hanno sparato a una gamba per neutralizzarlo. The terrorist who stabbed 6 Israelis inin northern Israel today has been named as 36-year-old Ahmed Jabarin. He is an Israeli citizen and resident of Umm al-Fahm. 2 people were critically wounded in the attack. pic.twitter.