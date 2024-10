Panorama.it - Israele: attacco con coltello a Hadera, è terrorismo. Sei feriti dei quali due sono gravi

Leggi tutta la notizia su Panorama.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina diverse personestate accoltellate a, una città nel centro di. Lo riportano i media locali. La polizia israeliana afferma che l'accoltellamento in cuirimaste ferite sei persone, due dellein modo grave, è stato unterroristico. La polizia rende noto che «un sospettato è stato localizzato e neutralizzato», senza fornire ulteriori dettagli.Secondo la prima ricostruzione l’uomo identificato l'aggressore come Ahmad Jabareen, 36 anni, cittadino israeliano della vicina città araba di Umm al-Fahm ha accoltellato le persone in quattro luoghi diversi e che sia fuggito a bordo di un motorino per essere successivamente catturato. Contestualmente, cinque personerimaste ferite dalle schegge provocate dall'esplosione di un razzo nella zona di Haifa.