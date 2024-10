Israele, accoltellamenti ad Hadera: l’arresto del presunto assalitore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il video, in circolazione sui social network israeliani, dell’arresto da parte della polizia israeliana di un uomo che si presume sia l’attentatore che mercoledì mattina nella città di Hadera ha accoltellato e ferito sei persone. Il sospettato sarebbe un 36enne arabo-israeliano proveniente dalla comunità di Umm al-Fahm, riporta Haaretz, citando la polizia. L’aggressione è stata qualificata come terrorismo. Il presunto aggressore è fuggito dalla scena su uno scooter ma la polizia lo ha poi localizzato. Cinque dei sei feriti sono in gravi condizioni. Lapresse.it - Israele, accoltellamenti ad Hadera: l’arresto del presunto assalitore Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il video, in circolazione sui social network israeliani, delda parte della polizia israeliana di un uomo che si presume sia l’attentatore che mercoledì mattina nella città diha accoltellato e ferito sei persone. Il sospettato sarebbe un 36enne arabo-israeliano proveniente dalla comunità di Umm al-Fahm, riporta Haaretz, citando la polizia. L’aggressione è stata qualificata come terrorismo. Ilaggressore è fuggito dalla scena su uno scooter ma la polizia lo ha poi localizzato. Cinque dei sei feriti sono in gravi condizioni.

