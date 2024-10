Inchiesta ultras, Inter e Milan tra l’art. 25 e il ‘famigerato’ art. 4! – TS (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ad indagare sul caso ultras di Inter e Milan anche la giustizia sportiva. Due articoli sono in ballo: il 25 e il 4. La situazione sull’Inchiesta ultras. LA SITUAZIONE – L’Inchiesta legata agli ultras di Inter e Milan è in attesa di completare il suo iter. La Procura di Milano, dopo aver Interrogato nei giorni scorsi gli indagati, adesso ascolterà pure le due società coinvolte. Come scrive Tuttosport, ogni giorno può essere quello buono per un faccia a faccia tra il dottor Marcello Viola e i vari Simone Inzaghi, Javier Zanetti, Beppe Marotta, Nicolò Barella, Davide Calabria e Milan Skriniar (quest’ultimo oggi al PSG). Sulla spinosa questione, oltre a lavorarci la Giustizia Ordinaria, ha messo le mani anche quella sportiva, con il procuratore Giuseppe Chinè. Quest’ultimo ha aperto un’indagine e una volta esaminati i documenti Milanesi deciderà se procedere o archiviare. Inter-news.it - Inchiesta ultras, Inter e Milan tra l’art. 25 e il ‘famigerato’ art. 4! – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ad indagare sul casodianche la giustizia sportiva. Due articoli sono in ballo: il 25 e il 4. La situazione sull’. LA SITUAZIONE – L’legata aglidiè in attesa di completare il suo iter. La Procura dio, dopo averrogato nei giorni scorsi gli indagati, adesso ascolterà pure le due società coinvolte. Come scrive Tuttosport, ogni giorno può essere quello buono per un faccia a faccia tra il dottor Marcello Viola e i vari Simone Inzaghi, Javier Zanetti, Beppe Marotta, Nicolò Barella, Davide Calabria eSkriniar (quest’ultimo oggi al PSG). Sulla spinosa questione, oltre a lavorarci la Giustizia Ordinaria, ha messo le mani anche quella sportiva, con il procuratore Giuseppe Chinè. Quest’ultimo ha aperto un’indagine e una volta esaminati i documentiesi deciderà se procedere o archiviare.

