Il petrolio gira in calo, il wti scende a 73 dollari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il prezzo del petrolio inverte la rotta e gira in calo. Il wti cede lo 0,5% a 73,2 dollari mentre il brent perde lo 0,45% a 76,8 dollari al barile. Quotidiano.net - Il petrolio gira in calo, il wti scende a 73 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il prezzo delinverte la rotta ein. Il wti cede lo 0,5% a 73,2mentre il brent perde lo 0,45% a 76,8al barile.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Prezzo petrolio in rialzo - Wti scambiato a 74 - 15 dollari - Prezzo del petrolio i aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a novembre è scambiato a 74,15 dollari al barile con un aumento dello 0,79% mentre il Brent con consegna a dicembre passa di mano a 77,86 dollari al barile con un aumento dello 0,88%. (Quotidiano.net)

Il petrolio chiude in forte calo a New York a 73 - 53 dollari - Il petrolio chiude in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4,68% a 73,53 dollari al barile. (Quotidiano.net)

Il petrolio in caduta libera - il Wti -4 - 6% a 73 - 65 dollari - Il petrolio del Mare del Nord si attesta poco sopra i 77 dollari (Brent -4,3% a 77,41 dollari al barile). Il mercato resta volatile in attesa di eventuali sviluppi delle tensioni in Medio Oriente. . Il greggio Usa scende a 73 dollari (Wti -4,6% a 73,65 dollari al barile). Il petrolio ancora in caduta libera con gli analisti che vedono timori per l'economica cinese in assenza di stimoli alla ... (Quotidiano.net)